بعد عبورهم لمصر.. حماس تحدد الدول التي سيتوجه إليها الأسرى المُبعدين

وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لقناة "الجزيرة مباشر"، إن تسليم الأسرى الفلسطينيين المُبعدين في مصر سيكون لهم أماكن في تونس وتركيا ودولة ثالثة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفاد قاسم بأن وفدًا قياديًا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين مصريين، وسيستقبل الأسرى المستبعدين خارج الأراضي الفلسطينية في مصر.

وأطلقت إسرائيل سراح 200 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وصل منهم 70 أسيرًا إلى مصر عبر معبر رفح، وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

ووفقًا للاتفاق، سيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في القاهرة نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى.