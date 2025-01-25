حماس: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

غزة - (د ب أ)

اتهمت حركة حماس اليوم السبت، إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق وما يترتب على ذلك من تداعيات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل "إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ الاتفاق المبرم.

وحذرت حماس من أن استمرار هذا التعطيل "سيؤثر على بقية محطات الاتفاق"، مطالبة الوسطاء الراعين للاتفاق بالضغط على الاحتلال لضمان تنفيذه.

وكانت الأزمة الأخيرة قد اندلعت عقب اتهام إسرائيل لحماس بعدم تسليم الأسيرة أربيل يهودا، التي كانت مدرجة ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تم تنفيذها اليوم.

وأشارت إسرائيل إلى أن هذا يمثل خرقا للاتفاق، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الجانبين.

من جهتها، نفت حماس هذه الاتهامات، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أي تعقيدات تواجه الصفقة.

وفي سياق متصل، تتوجه وفود من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين بشأن آليات تنفيذ الاتفاق ومعالجة العقبات القائمة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات ستشمل مناقشة تدابير لضمان التزام كافة الأطراف ببنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بعودة النازحين وتبادل الأسرى، إضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

يذكر أن مصر تلعب دورا محوريا في الوساطة بين الأطراف المختلفة، مستندة إلى علاقاتها التاريخية مع الفصائل الفلسطينية وموقعها الجغرافي الذي يجعلها لاعبا رئيسيا في تحقيق التهدئة.