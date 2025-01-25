إسرائيل قد تسمح بمرور السكان لشمال غزة قبل عودة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن تل أبيب تدرس فتح محور نتساريم والسماح بمرور الفلسطينيين لشمال قطاع غزة قبل عودة الأسيرة الإسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية أربيل يهود.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك مفاوضات تجري خلف الكواليس لحل قضية إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود بشكل منفصل قبل يوم السبت.

وأضاف المسؤولون أنه إذا أُفرِج عن أربيل يهود فإنه سيُسمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة قبل يوم السبت.

وكان مصدر قيادي في حركة حماس قد صرح لقناة "الجزيرة، أن الحركة أبلغت الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل.