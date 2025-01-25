أكسيوس: إسرائيل طلبت من ويتكوف التدخل للإفراج عن الأسيرة أربيل يهود

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم السبت، بأن إسرائيل طلبت من ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، التدخل للإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود بشكل منفصل قبل يوم السبت.

وأضاف المسؤولون أنه إذا أُفرِج عن أربيل يهود فإنه سيتم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة قبل يوم السبت.

و أربيل يهود هى أسيرة إسرائيلية لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقال مصدر مسؤول في الحركة إن أربيل أسيرة بصفتها عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مصدر قيادي في حركة حماس أن الحركة أبلغت الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، حسبما صرح به لقناة (الجزيرة).