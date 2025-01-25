بعد إطلاق سراح أسيرة إسرائيلية تحمل جنسيتها.. بلغاريا تشيد بجهود مصر وقطر

صوفيا – (أ ش أ)

رحب وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف بإطلاق سراح أربع أسيرات كن محتجزين بقطاع غزة، اليوم السبت، بينهن مواطنة بلغارية، معربا عن امتنان بلاده لجهود مصر وقطر وأمريكا في الوساطة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد جورجييف - في تغريدة على موقع "إكس" - أهمية تنفيذ الصفقة بالكامل لضمان العودة الأمنة لجميع الأسرى، وإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني بغزة، مضيفا: أن "إطلاق سراح الأسرى كان لحظة من الفرحة والارتياح للعائلات"