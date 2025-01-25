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عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب ترامب بالضغط على نتنياهو لتنفيذ صفقة غزة

07:08 م السبت 25 يناير 2025

مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للالتزام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت ‌‏عائلات الأسرى إن المتطرفين في حكومة نتنياهو يحاولون تخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن وزير المالية بتسئيل سموتريتش يحاول تخريب الصفقة وتصريحاته تصدر حكمًا بالموت على الأسرى في القطاع الفلسطيني.

وأكدت ‌‏عائلات الأسرى الإسرائيليين أن نتنياهو لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددة أنه يجب الإسراع في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الأحد الماضي حيز التنفيذ، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه إلى 42 يومًا.

عائلات الأسرى الإسرائيليين ترامب نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار صفقة غزة
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