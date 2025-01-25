إيلون ماسك يهاجم صحيفة أمريكية ويتّهمها بالكذب.. ماذا حدث؟

سان خوسيه (كاليفورنيا) - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مستاء من الأعمال في منصته الإلكترونية إكس.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة عن رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى موظفي إكس: "يشهد نمو مستخدمينا ركودا، والعائدات لا تثير الإعجاب، إننا نغطي النفقات بالكاد".

ورد ماسك بعد ساعات على نشر المقال قائلا: "هذا تقرير كاذب، لم أبعث رسالة بريد إلكتروني كهذه.. إن وول ستريت جورنال تكذب".

ورغم ذلك أكدت مدونة "ذا فيرج" الإلكترونية صحة الرسالة عن طريق مصدرها.