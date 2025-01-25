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إيلون ماسك يهاجم صحيفة أمريكية ويتّهمها بالكذب.. ماذا حدث؟

07:03 م السبت 25 يناير 2025

إيلون ماسك

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سان خوسيه (كاليفورنيا) - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مستاء من الأعمال في منصته الإلكترونية إكس.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة عن رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى موظفي إكس: "يشهد نمو مستخدمينا ركودا، والعائدات لا تثير الإعجاب، إننا نغطي النفقات بالكاد".

ورد ماسك بعد ساعات على نشر المقال قائلا: "هذا تقرير كاذب، لم أبعث رسالة بريد إلكتروني كهذه.. إن وول ستريت جورنال تكذب".

ورغم ذلك أكدت مدونة "ذا فيرج" الإلكترونية صحة الرسالة عن طريق مصدرها.

إيلون ماسك إيلون ماسك يهاجم صحيفة أمريكية
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