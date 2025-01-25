البيت الأبيض: العالم يحتفل بتأمين ترامب الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين

وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن "العالم يحتفل اليوم بتأمين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين آخرين لدى حركة حماس".

وأكد ‌‏البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل مع إسرائيل الضغط من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين والسعي لتحقيق السلام في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي، مقابل الإفراج عن 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

وقبل نحو أسبوع، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، وسلمت الحركة بموجبه 3 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.