بعد انسحاب إسرائيل.. الجيش اللبناني يواصل الانتشار في جنوب الليطاني

وكالات

أعلن الجيش اللبناني انتشار قواته في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف في منطقة جنوب نهر الليطاني بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الجيش، في بيان اليوم السبت، إن القيادة تتابع التنسيق الوثيق مع قوات حفظ الأمن المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في ما يخص الوضع في منطقة جنوب الليطاني ضمن إطار القرار الأممي رقم 1701.

انتشرت وحدات عسكرية في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف - بنت جبيل في القطاع الأوسط في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).

كما تتابع قيادة الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة… pic.twitter.com/N0O4P52zsR — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 25, 2025

ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.

ويُشار إلى أن إسرائيل أفادت، أمس الجمعة، بأن الانسحاب التدريجي لقواتها من جنوب لبنان سيتواصل إلى ما بعد انقضاء مهلة الهدنة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار ، وهى 60 يومًا والتي من المقرر أن تنتهي الأحد.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي على أن أحد شروط الاتفاق نص على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.