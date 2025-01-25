إعلام عبري: مظاهرات في إسرائيل تطالب بتنفيذ كامل لاتفاق غزة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك مظاهرات في أنحاء إسرائيل تطالب بتنفيذ كامل لاتفاق غزة وضمان إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، وذلك عقب إطلاق سراح الأسيرات الأربع.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات، مقابل الإفراج عن سراح 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى.