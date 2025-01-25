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حماس تحذر السلطة الفلسطينية من إفساد فرحة أهالي الأسرى المحررين

06:21 م السبت 25 يناير 2025

القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد

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وكالات

قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، اليوم السبت، "نحذر من تداعيات تنغيص أجهزة السلطة الفلسطينية لفرحة استقبال الأسرى المحررين في الضفة الغربية".

وأضاف أن حركة حماس تدين تعدّي أجهزة السلطة على عدد من أهالي الأسرى المفرج عنهم، مشيرًا إلى أن سلوك أجهزة السلطة لن يغير صورة المشهد وحقيقة أن الأسرى تحرروا بصفقة مشرفة، على حد تعبير شديد.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجونه مقابل تسليم حركة حماس 4 مجندات إسرائيليات أسيرات ضمن صفقة تبادل الأسرى.

حماس صفقة غزة الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية عبدالرحمن شديد
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