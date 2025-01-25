إعلام عبري: مفاوضات خلف الكواليس بشأن الأسيرة أربيل يهود

وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك مفاوضات تجري خلف الكواليس لحل قضية إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

وأضاف المسؤولون أنه إذا أُفرِج عن أربيل يهود فإنه سيُسمح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة قبل يوم السبت.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال مصدر قيادي في حركة حماس إن الحركة أبلغت الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، حسبما صرح به لقناة (الجزيرة).