إسرائيل تصر على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت

وكالات

نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

وأضاف المسؤولون أنه إذا أُفرِج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت.

وقال مصدر قيادي حركة حماس، إن الحركة أبلغت الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، حسبما صرح به لقناة (الجزيرة).

ومن جانبه، أفاد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بأن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية، لافتًا إلى أنها عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.