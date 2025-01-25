إعلان

إسرائيل تصر على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت

05:45 م السبت 25 يناير 2025

أربيل يهود

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

وأضاف المسؤولون أنه إذا أُفرِج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت.

وقال مصدر قيادي حركة حماس، إن الحركة أبلغت الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، حسبما صرح به لقناة (الجزيرة).

ومن جانبه، أفاد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بأن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية، لافتًا إلى أنها عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أربيل يهود الاحتلال الإسرائيلي صفقة غزة صفقة الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: مفاوضات خلف الكواليس بشأن الأسيرة أربيل يهود

إعلان

إعلان

"شكرا على الطعام والشراب".. مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة