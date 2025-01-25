من نفق الحرية إلى صفقة التبادل.. من هو محمد العارضة الذي أفرجت عنه إسرائيل؟

القاهرة - مصراوي

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 200 معتقلًا فلسطينيًا، اليوم السبت، بينهم أشخاص من ذوي المؤبدات والأحكام العالية مقابل إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات لدى حركة حماس بغزة ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

وكان محمد العارضة، وهو أحد المشاركين في عملية الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي في عام 2021 والتي سُميت بـ "نفق الحرية"، من ضمن المعتقلين الفلسطينيين الذي أُفرج عنهم اليوم.

لحظة تحرير المقاومة بغزة للأسير محمد العارضة - أحد أبطال نفق الحرية-، ووصوله لرام الله من سجون الاحتلال، ضمن صفقة التبادل. pic.twitter.com/MFgl0GaXhn — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 25, 2025

من هو محمد العارضة؟

وُلِد محمد قاسم أحمد العارضة في 3 سبتمبر 1982 في بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقله الاحتلال الإسرائيلي في 16 مايو 2002 بعد حصار مبنى كان يتواجد فيه بمدينة رام الله وسط الضفة.

وصدر ضده حكم بالسجن 3 مؤبدات و 20 عامًا، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات مقاومة ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقضى العارضة حكمه في سجن شطة الإسرائيلي في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، لكن في عام 2014 حولته إدارة السجن إلى العزل الإنفرادي لمدة عام بعدما اكتشفت نفقًا معدًا للهروب.

محمد العارضة يا الله 😭🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/g38dY40W8t — R 𓂆 (@itsssroaa) January 25, 2025

وبعدها نقل الاحتلال الإسرائيلي محمد العارضة إلى سجن جلبوع، وفي 6 سبتمبر 2021 نجح العارضة في الفرار من السجن برفقة 5 آخرين من زملائه المعتقلين وهم: أيهم كممجي ومحمود العارضة ومناضل انفيعات ويعقوب قادري و زكريا زبيدي، من خلال حفر نفقًا سُمي بـ"نفق الحرية".

وبعد أيام قليلة من فراره، أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقال العارضة في يوم 11 من الشهر نفسه.

أحد أبطال "نفق الحرية"..



لحظة تحرير المقاومة بغزة للأسير محمد العارضة، ووصوله لرام الله من سجون الاحتلال ضمن صفقة التبادل. pic.twitter.com/MgodObMU0v — Hanzala (@Hanzpal2) January 25, 2025

ومارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده سياسة العزل والتنكيل المستمر، فضلًا عن ذلك أصدرت محكمة إسرائيلية حكمًا إضافيًا على العارضة بالسجن لمدة 5 سنوات أخرى.

وللمعتقل الفلسطيني المُفرج عنه مؤلفات عدة، أبرزها "تأثير الشيخ الغزالي على حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، و "فقه الجهاد" و رواية "الرواحل".