سي إن إن: عملية تسليم الأسيرات اليوم كانت الأكثر تنظيما حتى الآن من جانب حماس

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، إن عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم كانت الأكثر تنظيما حتى الآن من جانب حركة حماس.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن حركة حماس بدت وهي تحاول إظهار أنها لا تزال تسيطر بشكل كبير على غزة رغم ما تعرضت له خلال الحرب.

وأوضح موقع "واللا" العبري، أن "مشاهد عملية تبادل الأسيرات الأربع من غزة هي عرض صادم هز كل إسرائيل".

فيما أشارت 13 الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مناقشة حول كيفية التعامل مع ما وصفت بـ "انتهاكات حماس".

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ووجهت الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهم، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، التحية لكتائب القسام والشعب الغزاوي على المنصة قبل تسليمهن للصليب الأحمر الدولي.

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.