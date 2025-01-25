القتال في السودان يتسبب في اندلاع النيران بأكبر مصفاة للنفط

دبي- (أ ب)

تسبب القتال حول أكبر مصفاة للنفط في السودان إلى اشتعال النيران في المجمع المترامي الأطراف، حسبما أظهرت بيانات أقمار صناعية حللتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، مما أدى إلى انبعاث دخان أسود كثيف ملوث فوق العاصمة الخرطوم.



وأعلنت القوات التابعة لرئيس مجلس السيادة السوداني، وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت لاحق أنها استعادت السيطرة على المصفاة المملوكة للحكومة السودانية والتي تديرها مؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية. وتمثل المنشأة جائزة طال انتظارها للجيش في حربه الأهلية مع قوات الدعم السريع.



وتقع مصفاة الجيلي على بعد نحو 60 كيلومترا شمال الخرطوم.



وكانت المصفاة قد تعرضت لهجمات سابقة حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها عليها منذ أبريل 2023، وكانت قواتها تحرسها.

وذكرت وسائل إعلام سودانية محلية أن قوات الدعم السريع أقامت حقول ألغام أرضية حول المصفاة لإبطاء أي تقدم.



لكن المنشأة، القادرة على تكرير 100 ألف برميل من النفط يوميًا، ظلت سليمة إلى حد كبير حتى أول أمس الخميس.



وأظهرت بيانات من أقمار صناعية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تتعقب حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم أن هجومًا وقع يوم الخميس في حقل النفط إلى إشعال حرائق في كل أنحاء المجمع.



وفي بيان أمس الخميس، قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن حريق المصفاة.



ومن جانبها، زعمت قوات الدعم السريع مساء الخميس، إن مروحية تابعة للجيش السوداني أسقطت "قنابل برميلية" على المنشأة فدمرت بالكامل.