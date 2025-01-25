بعد معارك قوية.. الجيش السوداني يعلن سيطرته على مصفاة الجيلي بالخرطوم

وكالات

قال قالت وسائل إعلام سودانية، إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مصفاة الخرطوم بمدينة الجيلي شمال بحري بعد معارك قوية استمرت عدة أيام.

وقال الجيش السوداني-في بيان مقتضب- إنه تمكن من طرد قوات الدعم السريع من المصفاة.

يذكر أن مصفاة الجيلي والتي تقع على بعد نحو 70 كيلومترا شمال الخرطوم تعتبر المصفاة الرئيسية للنفط، وظلت تحت سيطرة الدعم السريع منذ نشوب الحرب في منتصف أبريل 2023.

وشهدت مدينة الجيلي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأيام الماضية، حيث سعى الجيش للسيطرة على آخر معاقل الدعم السريع الذي كان يتحصن بمقر المصفاة.

وظهر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في مدينة الجيلي، شمال بحري.

ويحرز الجيش السوداني تقدما عسكريا في بعض المناطق، فبالأمس قالت مصادر بالجيش للجزير، إن الجيش فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مقر "القيادة العامة" في الخرطوم منذ عام ونصف عام.

كما ذكرت مصادر بالجيش السوداني للجزيرة أن قواته فكت الحصار عن معسكر سلاح الإشارة، بعد معارك وسط الخرطوم بحري.