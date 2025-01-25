رئيس إسرائيل يرحب بالإفراج عن الجنديات الأربع

تل أبيب- (د ب أ)

رحب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بعودة الجنديات الأربع، اللائي أفرجت عنهن حركة حماس الفلسطينية وتسلمتهن إسرائيل.

وكتب الرئيس الإسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي، إكس "دانييلا وليري ونعمة وكارينا- أنتن أبطال! أهلا بعودتكن إلى الوطن! لقد شاهدنا ابتسامتكن وبكينا. أمة بأكملها تبكي وتفرح معكن في تلك اللحظة".

وأعرب عن أمله في أن تتمتع الفتيات بقدراتهن البدنية والعقلية ، بالإضافة إلى الحب والدعم من المحيطين بهن، بينما يتأقلمن من جديد بعد 477 يوما من الأسر في قطاع غزة.

في الوقت نفسه، ذكّر هرتسوج الجميع بمخاوف وقلق العائلات التي لا يزال أحباؤهم محتجزين لدى حماس.

تأتي عملية تسليم الرهائن الأربع ضمن الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسبق أن سلمت حماس الأحد الماضي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة ثلاث أسيرات إسرائيليات، في المقابل أطلقت إسرائيل في حينه سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجونها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وجرت العملية وهي الجزء الأول من المرحلة الأولى بعد ساعات من دخول إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي وفقا للتوقيت المحلي.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدول الوسيطة، في بيان مشترك يوم 15 يناير الجاري توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، وسيتم في المرحلة الأولى التي تمتد 42 يوما الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية، فيما ستفرج إسرائيل خلال هذه المرحلة عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا.





