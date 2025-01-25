وول ستريت جورنال: رسالة حماس خلال تسليم الأسيرات أنها لا تزال مسؤولة عن غزة



وكالات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الرسالة التي أرادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إيصالها من خلال مشهد تسليم الأسرى هي أنها لا تزال مسؤولة عن غزة.



ونقلت وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب، أن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها السبت المقبل.

بينما نقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول إسرائيلي قوله، نتوقع تحديثا من حماس بحلول نهاية اليوم بشأن وضع الأسرى الـ26 المتبقين.

وشهدت عملية تسليم حماس لأربع أسيرات مجندات إسرائيليات في قطاع غزة، السبت، مشاهد لافتة، أبرزها وجود العديد من عناصر قوات النخبة في المقاومة، بكثافة في منطقة التسليم وهو يحملون سلاح التافور الخاص بالنخبة الإسرائيلية، المشهد الذي أكد على عدم نجاح الهدف الأول، الذي أعلنته إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر، وهو القضاء على الحركة الفلسطينية.



واصطف عدد كبير من عناصر الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في منطقة التسليم عند مبنى وُضع عليه علم كبير لفلسطين في قلب مدينة غزة فضلا عن أعلام صغيرة زينت المنطقة.