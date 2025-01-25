البث العبرية: اتصالات مع الوسطاء للإفراج عن أربيل يهود

وكالات



قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن هناك اتصالات تجري مع الوسطاء من أجل الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل السبت المقبل.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يتوقعون إطلاق سراح أربيل يهود الأيام المقبلة "وإذا حدث ذلك فسيسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة حتى قبل يوم السبت".

وفيما سبق ‌‏قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم الترتيب للإفراج عن المواطنة أربيل يهود التي كان من المفترض أن يطلق سراحها اليوم.

وأضاف مكتب نتنياهو، "حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى".

وتزعم تل أبيب أنَّ أربيل يهود من الأسرى المدنيين المحتجزين في غزة، وكان يفترض أن يجري الإفراج عنها اليوم، بيد أن حركة الجهاد الإسلامي أكدت أنها "عسكرية" وليست مدنية، وسيتم إطلاق سراحها السبت المقبل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تسلم اليوم السبت، المجندات الإسرائيليات المفرج عنهنَّ وهم: كارينا أريف، دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، وليري ألباج وهم الآن في أيدي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي السياق، أشار مسؤولون عسكريون إلى أنَّ المجندات الثلاثة المفرج عنهن كارينا أريف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري ألباج في حالة بدنية جيدة.





