وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ13 إلى دمشق

الرياض/ دمشق- (د ب أ)

وصلت إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، اليوم السبت ، الطائرة الإغاثية رقم 13 ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس ) أن الطائرة تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان صرح أمس الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك بدمشق، رفقة نظيره السوري أسعد الشيباني: "جئت إلى دمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري ".

وأضاف الوزير السعودي: "سنستمر في العمل مع الأشقاء في سوريا حتى نصل إلى رفع نهائي للعقوبات المفروضة على بلدهم وعلينا أن نعمل معا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بطريقة تضمن تدفق الاستثمارات إليها".

وقال الأمير فيصل: "نثمن خطوات الإدارة السورية في انفتاحها على كل شرائح المجتمع ".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعات عديدة لتنسيق الجهود الدولية لدعم دمشق والسعي لرفع العقوبات عنها.