المقاومة تنشر صور من استعداداتها لتسليم الأسيرات الإسرائيليات بشوارع غزة

مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده

من بين ركام الحرب.. الرسالة الأخيرة للسنوار قبل استشهاده "صور وفيديو"

وكالات

نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صور من استعدادات كتائب القسام لتسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ووجهت الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهم، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس، التحية لكتائب القسام والشعب الغزاوي على المنصة قبل تسليمهن للصليب الأحمر الدولي.

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وانتشرت عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.