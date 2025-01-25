الجيش الإسرائيلي: الأسيرات الأربع في طريقهن لقواتنا داخل غزة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "جرى تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع للصليب الأحمر وهن في طريقهن إلى قواتنا داخل قطاع غزة".

بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "كبار المسؤولين الأمنيين وهم رئيس الأركان ورئيسا الشاباك والموساد يشرفون على عملية تسلم الأسرى".

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الآن المجندات الإسرائيليات الأربعة المفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

صور مباشرة وحصرية للجزيرة لعملية التوقيع بين كتائب القسام والصليب الأحمر الدولي على تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/pNOXx8GjDi — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 25, 2025

وتسلمت فرق الصليب الأحمر، الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حماس، ضمن الاتفاق المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر اليوم السبت، تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى التي بموجبها ستفرج كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات مقابل 200 أسير فلسطيني بينهم 120 من ذوي المؤبدات و80 من أصحاب المحكوميات العالية.