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لاستلام الأسيرات من القسام.. الصليب الأحمر يصل إلى ميدان فلسطين وسط غزة (فيديو)

10:58 ص السبت 25 يناير 2025

الصليب الأحمر يصل إلى ميدان فلسطين وسط غزة

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وكالات

وصل الصليب الأحمر الدولي إلى ميدان فلسطين وسط غزة لاستلام 4 أسيرات إسرائيليات من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وانتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس بميدان فلسطين وسط مدينة غزة استعدادا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن الاستعدادات اكتملت لاستقبال "المختطفات" العائدات من قطاع غزة، في إشارة إلى الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة الفلسطينية اللائي سيفرج عنهن اليوم السبت، في الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.

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