قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.. انتشار عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة (فيديو)

وكالات

انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس بميدان فلسطين وسط مدينة غزة استعدادا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة.

استعدادات المقـ،ـاومة في ميدان #فلسطين وسط مدينة #غزة لعملية الإفراج عن 4 أسيرات إسرائيليات ضمن صفقة التبادل#الجزيرة_مباشر https://t.co/1lLGpeztcI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 25, 2025

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن الاستعدادات اكتملت لاستقبال "المختطفات" العائدات من قطاع غزة، في إشارة إلى الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة الفلسطينية اللائي سيفرج عنهن اليوم السبت، في الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.