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قبل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.. انتشار عناصر المقاومة بميدان فلسطين وسط غزة (فيديو)

10:35 ص السبت 25 يناير 2025

حماس

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وكالات

انتشرت عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس بميدان فلسطين وسط مدينة غزة استعدادا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن الاستعدادات اكتملت لاستقبال "المختطفات" العائدات من قطاع غزة، في إشارة إلى الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة الفلسطينية اللائي سيفرج عنهن اليوم السبت، في الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل وفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.

الأسيرات الإسرائيليات حماس غزة
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