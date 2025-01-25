الولايات المتحدة تقول إن خليج المكسيك أصبح الآن "خليج أمريكا"

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية يوم الجمعة، أن خليج المكسيك أصبح يعرف اعتبارا من الآن باسم "خليج أمريكا" بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر ترامب أمرا يوم الاثنين الماضي يقول فيه إن المسطح المائي على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك سيتم إعادة تسميته لتأكيد "العظمة الأمريكية".

وكان الخليج يحمل اسم "خليج المكسيك" منذ القرن السادس عشر.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم يوم الثلاثاء الماضي، "بالنسبة لنا سيظل خليج المكسيك وبالنسبة للعالم أجمع سيظل خليج المكسيك".

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية أيضا إن أعلى جبل في أمريكا الشمالية "دينالي" سيتم تغيير اسمه أيضا ليسمى باسمه السابق "جبل ماكينلي".

وقالت الوزارة إن "استعادة الاسمين، تكرم إرث العظمة الأمريكية"، مكررة أمر ترامب.

وأضاف البيان: "تؤكد هذه التغييرات مجددا التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها وأصولها التاريخية".





