من بين ركام الحرب.. الرسالة الأخيرة للسنوار قبل استشهاده "صور وفيديو"

كتب- محمود عبدالرحمن:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من برنامج "ما خفي أعظم"، التي تظهر لقطات حصرية توثق تحركات قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار، قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات السنوار يقود العمليات ميدانيًا ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق رفح، متنقلًا بين الكمائن لرفع معنويات المقاتلين.

كما ظهر السنوار وهو يخطط لعمليات هجومية بالتنسيق مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح، محمود حمدان، الذي استشهد إلى جانبه.

وشملت المشاهد السنوار في خطوط المواجهة الأمامية، يتابع استهداف آلية إسرائيلية وتعطيلها في حي تل السلطان برفح، مما يبرز دوره المحوري في قيادة المقاومة

كان عز الدين الحداد، عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء غزة، كشف عن تفاصيل جديدة بشأن عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف الحداد خلال تصريحات لبرنامج "ما خفي أعظم"، أن محاولات دفع الإرادة الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق القدس والأقصى والأسرى لم تحقق النتائج المرجوة.

وتابع أن كتائب القسام حصلت على معلومات استخبارية كشفت عن خطط الاحتلال لشن هجوم مدمر على غزة قبل السابع من أكتوبر بأيام، كان يتضمن هجومًا جويًا مباغتًا يستهدف فصائل المقاومة، يعقبه اجتياح بري واسع.

وأشار الحداد إلى أن ركن الاستخبارات في القسام تمكن من اختراق أحد خوادم الوحدة الاستخبارية الإسرائيلية 8200، واستولى على وثيقة حساسة تكشف خطط الاحتلال.

وأكد أن الكتائب اعتمدت خطة خداع إستراتيجي لتضليل العدو، حيث أوهمته بالاستجابة للتسهيلات التي قدمها الاحتلال، بينما احتفظت بساعة الصفر للعملية في نطاق محدود للغاية.

وشدد الحداد على أن كتائب القسام وضعت محور المقاومة في صورة التوجهات الاستراتيجية للعملية، مع إبقاء توقيت الهجوم محصورًا داخل دائرة القيادة العليا.