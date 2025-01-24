خطة خداع واختراق.. قائد القسام يكشف اللحظات الأخيرة قبل هجوم 7 أكتوبر

وكالات

كشف عز الدين الحداد، عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء غزة، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف الحداد خلال تصريحات حصرية لبرنامج "ما خفي أعظم"، أن محاولات دفع الإرادة الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق القدس والأقصى والأسرى لم تحقق النتائج المرجوة.

وتابع أن كتائب القسام حصلت على معلومات استخبارية كشفت عن خطط الاحتلال لشن هجوم مدمر على غزة قبل السابع من أكتوبر بأيام، كان يتضمن هجومًا جويًا مباغتًا يستهدف فصائل المقاومة، يعقبه اجتياح بري واسع.

وأشار الحداد إلى أن ركن الاستخبارات في القسام تمكن من اختراق أحد خوادم الوحدة الاستخبارية الإسرائيلية 8200، واستولى على وثيقة حساسة تكشف خطط الاحتلال.

وأكد أن الكتائب اعتمدت خطة خداع إستراتيجي لتضليل العدو، حيث أوهمته بالاستجابة للتسهيلات التي قدمها الاحتلال، بينما احتفظت بساعة الصفر للعملية في نطاق محدود للغاية.

وشدد الحداد على أن كتائب القسام وضعت محور المقاومة في صورة التوجهات الاستراتيجية للعملية، مع إبقاء توقيت الهجوم محصورًا داخل دائرة القيادة العليا.