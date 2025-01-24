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"نستطيع أن نغير مجرى التاريخ".. تفاصيل أوامر قائد القسام قبل هجوم السابع من أكتوبر

10:19 م الجمعة 24 يناير 2025

هجوم طوفان الاقصى

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وكالات

عرض برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية لقائد أركان القسام محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في هجوم السابع من أكتوبر، وبقائه داخل غرفة عمليات القيادة أثناء وضع اللمسات الأخيرة على هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وفي اللقطات، يظهر الضيف وهو يوجه العملية قائلاً: "نستطيع أن نغير مجرى التاريخ ويكون لنا السبق في الوقت الحالي"، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للهجوم الذي نفذته الكتائب.

وعرض البرنامج وثيقة حصرية تحتوي على أمر العمليات الذي أصدره محمد الضيف قبل يومين من عملية "طوفان الأقصى"، والتي تسرد تفاصيل الأوامر الخاصة بالعملية التي نفذت صباح السابع من أكتوبر 2023، مع تحديد ساعة الصفر في السادسة والنصف صباحًا.

وبثت كتائب القسام لقطات أخرى تظهر عملية رصد دقيقة لكامل الحدود قبل الهجوم، بما في ذلك عمليات رصد شملت الضابط الإسرائيلي الأسير، آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

محمد الضيف طوفان الأقصى كتائب القسام آساف حمامي غزة
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