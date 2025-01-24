الشرطة التونسية تطلق النار على شخص أضرم النار بجسمه قرب معبد يهودي

(د ب أ)

قتل عناصر من الشرطة التونسية بالرصاص شخصا أضرم النار في جسمه على مسافة قريبة من معبد يهودي وسط العاصمة.

وأفاد شهود في الشارع مساء اليوم بوفاة الرجل بينما تحيط قوات الأمن بمكان الحادث بشارع الحرية.

ولم تتضح الأسباب التي دفعت الرجل إلى إضرام النار بجسمه.

كما لم تقدم السلطات على الفور تفاصيل بشأن الحادث.

وأشار الموقع الرقمي لصحيفة "الصباح"، إلى أن الرجل أراد اقتحام المعبد قبل أن تتصدى له قوات الأمن.