حماس: ننتظر قائمة الأسرى الفلسطينيين والاحتلال ملزم بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

أعلن حسام بدران، القيادي في حركة حماس، أنهم في انتظار الساعات القادمة للحصول على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف بدران أن حماس قد نفذت كافة التزاماتها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن الاحتلال ملزم بالالتزام بما تم التوصل إليه من جميع الأطراف، مؤكدا أن ما تم حتى الآن يتماشى مع بنود الاتفاق.

وتابع بدران أن حماس لن تقبل بأي تدخل إقليمي أو دولي في إدارة شؤون قطاع غزة، موضحًا أن الضفة الغربية، وخاصة جنين ومخيمها، تعتبر من أبرز ساحات المواجهة مع الاحتلال.

وأكمل بدران قائلاً: "المقاومة الفلسطينية خيار شعبي وإجماع، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها السياسية، بينما موقف السلطة الفلسطينية بات معزولًا من جموع الفلسطينيين، إذ تدعم غالبية القوى الفلسطينية هذا الخيار".