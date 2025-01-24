مكتب نتنياهو: قائمة الأسيرات المنتظر الإفراج عنهن تختلف عن توقعات إسرائيل

(د ب أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تلقيه قائمة من الوسطاء بالأسيرات المقرر الإفراج عنهن من جانب حركة حماس غدا السبت.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "واي نت" اليوم، أن الوضع يواجه صعوبة معقدة، حيث إن القائمة المقدمة من حماس تختلف عما كانت تتوقعه إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن القائمة التي تسلمها ديفيد بارنياع مدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) من رئيس الوزراء القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تخضع حاليا للمراجعة الدقيقة من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء اليوم، أنها ستفرج يوم غد السبت عن أربع مجندات إسرائيليات في إطار تنفيذ صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة، في بيان صحفي، إن قرار الإفراج يشمل المجندات كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج. وأكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مراحل الصفقة الجارية.