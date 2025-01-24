مسيرة إسرائيلية تلقي قنابل قرب أطراف بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان

(د ب أ)

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر اليوم الجمعة ثلاث قنابل عند أطراف بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عملية نسف في بلدة كفركلا الجنوبية حيث سمع دوي الانفجار في عدد من المناطق الجنوبية، كما نفّذ عملية نسف في بلدة حولا الجنوبية.

وسقطت قذيفتان مدفعيتان إسرائيليتان قرب مبنى المدرسة المهنية في بلدة الخيام الجنوبية. وعمد الجيش الإسرائيلي عصر اليوم، إلى إحراق النادي الحسيني في بلدة يارون في جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار بعد ظهر اليوم من الأسلحة الرشاشة على المنازل في بلدتي مارون الراس ويارون في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

توغلت دبابتان إسرائيليتان من نوع ميركافا عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس الجنوبية، تزامنا مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة.