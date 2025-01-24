وزير الخارجية السعودي: نعمل لرفع العقوبات على سوريا

(د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن زيارته إلى دمشق اليوم الجمعة تأتي للتعرف على حاجة الشعب السوري بعد التغيير.

وقال الوزير بن فرحان في مؤتمر صحفي عُقد في دمشق الى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "جئت إلى دمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري".

وأضاف الوزير السعودي "سنستمر في العمل مع الأشقاء في سوريا حتى نصل إلى رفع نهائي للعقوبات المفروضة على بلدهم وعلينا أن نعمل معا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بطريقة تضمن تدفق الاستثمارات إليها".

وثمن الوزير السعودي الإجراءات التي اتخذتها الادارة الجديدة في سوريا "نثمن خطوات الإدارة السورية في انفتاحها على كل شرائح المجتمع".

من جانبه قال الشيباني إن " الشعب السوري يدعو إلى رفع العقوبات التي عرقلت تطوره وتنمية اقتصاده. ونحن بحاجة إلى تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا المقبلة".

وأضاف الشيباني "المملكة السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري ونحن اليوم بحاجة أكبر لهذا الدعم".

واعتبر أن "هذا اللقاء بين البلدين ليس مجرد لقاء دبلوماسي تقليدي بل هو بداية صفحة جديدة في مسيرة التعاون العربي المشترك".

وأضاف " نحن على أبواب مرحلة جديدة بحاجه إلى تعاون ودعم الأشقاء العرب في مسيرتنا هذه ومن الضروري أن نبني شراكات حقيقية تتجاوز المواقف السياسية إلى رؤية شامله ومتكامله تركز على مصالح شعوبنا".

وقال: "نحن في سوريا نطمح أن نكون جزءا فاعلا من مشروع عربي مشترك يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة ويحقق التنويع الاقتصادي ويوفر بيئة أفضل للأجيال القادمة".

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في دمشق، في إطار زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعات عديدة لتنسيق الجهود الدولية لدعم دمشق والسعي لرفع العقوبات عنها.