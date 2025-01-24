روسيا تعيد جثامين 757 جنديا إلى أوكرانيا

(د ب أ)

أعادت روسيا جثامين 757 جنديا أوكرانيا إلى بلادهم، حسبما أعلن طاقم التنسيق المسؤول في كييف اليوم الجمعة.

وتضم القائمة، جثامين 451 جنديا لقوا حتفهم في القتال قرب مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا، و137 على خط المواجهة جنوب مدينة زابوريجيا.

وأتت جثث أخرى من الخطوط الأمامية في باخموت وفوليدار ولوهانسك، بينما أعيد 34 قتيلا من المشارح على الأراضي الروسية.

ولم يتم كشف أي معلومات عن إعادة جثث الجنود الروس إلى موسكو.

وتردد أن لجنة الصليب الأحمر الدولية هي التي دعمت العملية.

وتشن روسيا حربا ضد أوكرانيا منذ نحو ثلاث سنوات.

ولا يعرف بشكل دقيق عدد الجنود الذين قتلوا من كلا الجانبين.

وفي ديسمبر الماضي، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن 43 ألف قتيل، لكن هذا الرقم يعتبر أقل من التقديرات.