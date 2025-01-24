كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية

وكالات

أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل" في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الكتيبة اليوم الجمعة أن مقاتليها يواصلون "التصدي لقوات المشاة والآليات العسكرية المقتحمة للمحور، بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة"، مشيرة إلى تحقيق "إصابات مؤكدة في صفوف القوات المستهدفة"، وفقا للبيان.

وأوضحت أنها تمكنت من تفجير عبوة موجهة بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة.