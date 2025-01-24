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حماس تنتظر قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم غدا من سجون الاحتلال

06:04 م الجمعة 24 يناير 2025

صفقة تبادل الأسرى

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وكالات

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتظارها لقائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، وذلك عقب إعلان الفصائل الفلسطينية أسماء أسيرات الاحتلال اللواتي سيتم إطلاق سراحهن غداً السبت ضمن صفقة "طوفان الأقصى".

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، قد صرّح بأن الكتائب ستفرج عن أربع مجندات إسرائيليات هن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج.

صفقة غزة صفقة الأسرى حماس الاحتلال الإسرائيلي
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