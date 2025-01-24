كالاس تقترح تخفيفا تدريجيا للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا

(د ب أ)

اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إجراء تخفيف تدريجي في العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضافت كالاس، على هامش مباحثات مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في أنقرة اليوم الجمعة يتعين البدء بخطة تتضمن تنفيذ هذه الإجراءات الضروية لمعالجة عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وأضافت أنه في حال أظهرت القيادة السورية الجديدة تقدما، عندئذ يمكن اتخاذ خطوات أخرى، ومن المقرر إجراء مباحثات بهذا الشأن يوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ولم تكشف كالاس عن المزيد من التفاصيل، لكن وفقا لما ذكره دبلوماسيون في بروكسل، يمكن تخفيف العقوبات في البداية لتسهيل إمدادات الطاقة والسفر.

وقالت كالاس إنه في حال مضت التطورات في سوريا في الاتجاه الخاطئ، سيتم إعادة فرض العقوبات، مشيرة إلى أنه بعد سقوط الأسد، ينبغي تقديم حوافز للحكام الجدد من أجل بناء ديمقراطية حقيقية في سوريا.