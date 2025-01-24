ترامب يزور مناطق الكوارث في نورث كارولينا وكاليفورنيا

( أ ب )

يستهل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهام اليوم الخامس من ولايته الثانية بالقيام بأول رحلة له بعد عودته إلى البيت الأبيض.

ويتوجه الرئيس اليوم الجمعة إلى غرب نورث كارولينا التي ضربها الإعصار ولوس أنجلوس التي دمرتها حرائق الغابات، مستغلا أول رحلة له في إدارته الثانية لجولة في المناطق التي خيمت فيها السياسة بظلالها على الاستجابة للكوارث المميتة.

وكان إعصار هيلين وكذلك حرائق الغابات في لوس أنجلوس كارثتين ناجمتين عن الطقس القاسى الناجم عن تغير المناخ.