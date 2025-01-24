روسيا: لن نسمح بسيطرة الناتو على بحر البلطيق

(د ب أ)

قال مسؤول روسي كبير إن موسكو ستقاوم أي خطوات لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ للسيطرة على بحر البلطيق.

ونقلت قناة روسيا- 24 التلفزيونية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو قوله اليوم الجمعة إن قرار الحلف الغربي بزيادة الدوريات حول بحر البلطيق يمثل دليلا إضافيا على "رغبة (الناتو) في تحويل بحر البلطيق إلى بحيرة خاصة به".

وأضاف: "لن يحدث هذا لأسباب عديدة، وأحد الأسباب الرئيسية بالطبع، أن الاتحاد الروسي لن يسمح له".

وبات وضع روسيا أضعف في بحر البلطيق بسبب انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.

وذكرت الجارتان عضوتا الناتو إنهما ستعززان من الدوريات عن طريق قواتهما الجوية والبحرية.

وجاء القرار في رد فعل على عدة حواث شهدت الإضرار بكابلات طاقة واتصالات في قاع البحر، فيما يشتبه في كون روسيا وراء التخريب.