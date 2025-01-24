الصحة العالمية: انسحاب أمريكا جعل وضعنا المالي أكثر خطورة

نيويورك- (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية تجميد التوظيف وتعليق الاستثمارات وتقليص السفر غير الضروري، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من الهيئة الدولية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لموظفي المنظمة في رسالة بالبريد الالكتروني، حصلت عليها بلومبرج، بتاريخ 23 يناير إن "انسحاب الولايات المتحدة جعل وضعنا المادي أكثر خطورة"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكتب المدير العام للمنظمة أن الخطط تشمل "ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة".

وأكد متحدث باسم المنظمة صحة الرسالة الإلكترونية.

وكتب المدير العام "ستجمد المنظمة التوظيف باستثناء المجالات الأكثر أهمية".

كما سيتم خفض نفقات السفر بشكل كبير، حيث ستكون جميع الاجتماعات افتراضية "دون موافقة استثنائية".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تعد إلى حد بعيد أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، وقد بلغت حصتها في ميزانية المنظمة 2023، 18%.







