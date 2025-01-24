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قواعد عسكرية إيرانية في سوريا: كيف تبدو بعد سقوط حكم الأسد؟ (فيديو)

04:37 م الجمعة 24 يناير 2025

إيران

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بي بي سي

بعد عقد من توسيع وجودها العسكري في سوريا، اضطرت إيران ووكلائها إلى مغادرة قواعدهم فجأة لبضعة أيام فقط، وحتى في بعض الحالات قبل ساعات قليلة فقط من السقوط غير المتوقع لبشار الأسد.

حصلت مراسلة بي بي سي الفارسية في الشرق الأوسط على فرصة نادرة للوصول إلى بعض هذه القواعد المهجورة بعد أيام قليلة من سقوط النظام السوري، واستكشفت تلك اللحظات الأخيرة بناء على الأدلة التي وجدتها في هذه القواعد.

هذا المحتوى من

BBC
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