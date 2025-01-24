الأمم المتحدة تعلن تجميد تحركاتها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

دبي- (أ ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تجميد جميع تحركاتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بعد احتجاز المزيد من موظفيها.



ويأتي البيان بعدما احتجز الحوثيون موظفين تابعين للمنظمة الدولية، وأفرادا مرتبطين بالسفارة الأمريكية التي كانت مفتوحة يوما ما في صنعاء، وبجماعات إغاثية.



ولم يعترف الحوثيون على الفور بقرار الأمم المتحدة، غير أنه يأتي في وقت يحاولون فيه تهدئة هجماتهم على السفن وعلى إسرائيل بعد التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.