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القسام تبث الجزء الأول من سلسلة "كمائن الموت" (فيديو)

04:02 م الجمعة 24 يناير 2025

كتائب القسام

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وكالات

بثّت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، الجزء الأول من "سلسلة كمائن الموت" والتحام مجاهديها مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التوغّل بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكشفت مقاطع الفيديو مشاهد لتفجير عبوة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة صهيونية من كتيبة "جرانيت 932" والإجهاز على من تبقى منهم من مسافة الصفر، وقُتل في العملية قائد سرية في الكتيبة ونائبه وعدد من الجنود.

وأظهرت المشاهد لحظة تدمير جرافة عسكرية من طراز "D9" بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في بيت حانون شمال القطاع.

فيما بث مشهد آخر لحظة استهداف جنود العدو أثناء تحصنهم داخل منزل في شارع "دمرة" بقذيفتين مضادتين للأفراد بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وظهر في مشهد آخر، لحظة قنص أحد مقاتلي كتائب القسام جندياً بجيش العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كتائب القسام حماس سلسلة كمائن الموت بيت حانون قطاع غزة
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