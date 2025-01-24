نائب رئيس وزراء إيطاليا يؤيد انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية

روما- (د ب أ)

يعتقد نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة "ليجا" اليميني المتطرف أنه يتعين أن تغادر بلاده منظمة الصحة العالمية.

وكتب سالفيني منشورا على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مساء أمس الخميس جاء فيه "لا يتعين أن تتعامل إيطاليا بعد الآن مع مركز قوة، يتخطى الحدود القومية يمويله بسخاء دافعو ضرائب إيطاليون ويتحالف بشكل وثيق مع شركات أدوية متعددة الجنسيات".

وكتب سالفيني أنه تم طرح مشروع قانون لمغادرة المنظمة، في مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي ، تماشيا مع إجراء اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد قال مساء الإثنين الماضي الذي شهد تنصيبه إنه وقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وردا على قرار ترامب، أعلنت المنظمة الصحة العالمية تجميد التوظيف وتعليق الاستثمارات وتقليص السفر غير الضروري.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تعد إلى حد بعيد أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، وقد بلغت حصتها في ميزانية المنظمة 2023، 18%.

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 284 ,1 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023.