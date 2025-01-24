ديوان نتنياهو: المفاوضات لا تزال جارية لإعادة الأسرى جميعا
02:19 م الجمعة 24 يناير 2025
وكالات
أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن منسق شؤون الأسرى غال هيرش أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع عائلات أسرى في غزة.
وأضاف أن هيرش أطلع عائلات الأسرى على بنود الصفقة الجارية والاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية.
وبين أن هيرش أكد أن المفاوضات لا تزال جارية لإعادة الأسرى جميعا الأحياء والأموات.
وأوضح لقاء هيرش التقى بعائلات أسرى من غير المقرر أن يعود أبناؤها في إطار المرحلة الأولى من الصفقة.
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