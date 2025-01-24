ديوان نتنياهو: المفاوضات لا تزال جارية لإعادة الأسرى جميعا

وكالات

أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن منسق شؤون الأسرى غال هيرش أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع عائلات أسرى في غزة.

وأضاف أن هيرش أطلع عائلات الأسرى على بنود الصفقة الجارية والاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية.

وبين أن هيرش أكد أن المفاوضات لا تزال جارية لإعادة الأسرى جميعا الأحياء والأموات.

وأوضح لقاء هيرش التقى بعائلات أسرى من غير المقرر أن يعود أبناؤها في إطار المرحلة الأولى من الصفقة.