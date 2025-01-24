مسيرات أوكرانية تستهدف مصفاة نفط روسية في هجوم واسع النطاق

برلين- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة أن أوكرانيا استخدمت مجموعة من المسيرات لمهاجمة مناطق عديدة في البلاد الليلة الماضية، مما تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نفط في مدينة ريازان.

وأفادت التقارير أيضا بأن محطة تدفئة مجاورة بالمدينة /200 كيلومتر جنوب شرق موسكو/ تعرضت لضربة. وأظهرت مقاطع مصورة عبر قنوات تليجرام روسية نشوب حريقين.

وأشارت قوة الدفاع المدني إلى اندلاع حريق في مبنى صناعي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 127 مسيرة أوكرانية، ولم يتسن التحقق من صحة العدد.

وتم إسقاط مسيرات أيضا في المنطقة المحيطة بالعاصمة موسكو، وفقا للعمدة سيرجي سوبيانين.

وتم استهداف المنطقة المحيطة بسان بطرسبرج إلى الشمال أيضا. ولم ترد تقارير بشأن أضرار أو سقوط قتلى أو جرحى.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه تم تعليق العمليات في تسع مطارات في موسكو ومنطقة فولجا مؤقتا بسبب تهديد المسيرات.





