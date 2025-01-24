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هيئة البث العبرية: لا انسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان

01:09 م الجمعة 24 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن القيادة السياسية توعز للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وأوضحت القناة 14 أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني أكد أن الجيش لا ينوي الانسحاب الكامل في هذه المرحلة، كما أنه على استعداد للرد على أي خروقات يرتكبها حزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لإطالة أمد بقاء قواته في جنوب لبنان وإنه أبلغ قوات اليونيفيل الأممية والولايات المتحدة بذلك.

جنوب لبنان الجيش الاسرائيلي حزب الله قوات اليونيفيل
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