ترامب "يفضل" ألا يضطر إلى فرض رسوم على الصين

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفضل الاضطرار إلى فرض رسوم جمركية على الصين، وذلك في أحدث تصريحاته الودية بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يوصل فيه التهديد باتخاذ إجراءات كاسحة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثت أمس الخميس، في الولايات المتحدة "لدينا سلطة واسعة للغاية على الصين، تتمثل في الرسوم الجمركية، وهم لا يريدونها.. وأفضل ألا أضطر للجوء إليها. ولكنها قوة هائلة على الصين"، بحسب ما نقلته بلومبرج.

ويستخدم ترامب الرسوم كتهديد متكرر ضد الأصدقاء والخصوم، وبالنسبة للولايات المتحدة سوف تساعد العائدات الإضافية المنتظرة من فرض هذه الرسوم في تمويل أولويات المحلية.

وهدد الرئيس الأمريكي في يومه الثاني بالبيت الأبيض بفرض رسوم بنسبة 10 % على الصين في الأول من فبراير على خلفية "تدفق" الفنتانيل على أمريكا.

ونقلت تقارير إعلامية عن إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، أن معظم كميات الفنتانيل التي تدخل البلاد تأتي من مكونات مصنوعة في الصين ويتم تهريبها من المكسيك عن طريق عصابات المخدرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن هناك "مصالح هائلة مشتركة" بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في إحاطة صحفية منتظمة في بكين اليوم الجمعة، مضيفة أنه "يجب على الجانبين تنظيم الحوار والمشاورات".





