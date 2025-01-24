المجر تدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على أوكرانيا لاستئناف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا

بودابست- (د ب أ)

دعا رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على أوكرانيا لحملها على استئناف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وربط القضية بتمديد العقوبات ضد موسكو.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يدرس طلبه، مضيفا أن الأمر دفعه إلى اتخاذ موقف ضد استئناف العقوبات على روسيا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويحتاج التكتل إلى دعم بالإجماع من الدول الأعضاء، التي يبلغ عددها 27 دولة لمواصلة العقوبات والتي ستنتهي بعد 31 يناير.

ويحتاج التكتل إلى دعم بالإجماع من الدول الأعضاء، التي يبلغ عددها 27 دولة لمواصلة العقوبات والتي ستنتهي بعد 31 يناير.

وكانت المجر قد نددت بأوكرانيا بسبب قرارها عدم تجديد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا هذا العام، بعد انتهاء العقد السابق متعدد السنوات، في نهاية الشهر الماضي.

وأنحى أوربان باللوم على أوكرانيا في زيادة أسعار الطاقة في المجر.

كان كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد انتقدوا بشدة قيام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في شهر يوليو الماضي بجولة دبلوماسية شملت زيارة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في ذلك الوقت دونالد ترامب.





